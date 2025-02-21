Вице-канцлер Германии заявил о "предательстве и империализме" из-за переговоров США с РФ без Украины

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Хабек заявил о "предательстве и империализме" из-за двусторонних переговоров США и России в Саудовской Аравии об Украине без ее участия.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Хабек возмутился тем, как Вашингтон начал прямые переговоры с Москвой относительно российско-украинской войны, и видит в этом возможные намерения "поделить Украину", не привлекая саму Украину к переговорам.

"То, что они делают – это империализм. Это предательство и империализм", – сказал Хабек.

Он присоединился к заявлениям других немецких топ-политиков о том, что в этих условиях обсуждать участие Германии в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины пока рано.

"Абсурдно считать, что мы примем и возьмемся обеспечивать что-либо, что нам предъявят Россия и администрация США", – заявил также Роберт Хабек.

Напомним, 23 февраля в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Опросы прогнозируют лучший результат ХДС/ХСС. Впрочем, последний опрос показал, что рейтинг этого блока снизился до минимума за последние полтора года.

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