У Польщі обіцяють, що витрати на оборону залишаться їхнім пріоритетом

Оборона залишиться головним бюджетним пріоритетом для Польщі, заявив у п'ятницю міністр фінансів Анджей Доманський.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

Доманський зазначив, що саме оборонні витрати "визначають всі інші наші інвестиції".

"Тому що ці інші інвестиції мають сенс лише тоді, коли Польща буде в безпеці", – підкреслив він.

Доманський також закликав інші країни ЄС збільшити свої витрати на оборону.

За його словами, в контексті сигналів, які надходять зі Сполучених Штатів, ЄС повинен "взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку і за ситуацію на нашому континенті".

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

А під час свого візиту до Варшави очільник американського оборонного відомства назвав Польщу "зразковим союзником"