В Польше обещают, что расходы на оборону останутся их приоритетом

Оборона останется главным бюджетным приоритетом для Польши, заявил в пятницу министр финансов Анджей Доманский.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

Доманский отметил, что именно оборонные расходы "определяют все другие наши инвестиции".

"Потому что эти другие инвестиции имеют смысл только тогда, когда Польша будет в безопасности", – подчеркнул он.

Доманский также призвал другие страны ЕС увеличить свои расходы на оборону.

По его словам, в контексте сигналов, которые поступают из Соединенных Штатов, ЕС должен "взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и за ситуацию на нашем континенте".

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

А во время своего визита в Варшаву глава американского оборонного ведомства назвал Польшу "образцовым союзником"