К коалиционным переговорам в Австрии присоединили еще одну партию

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) и Социал-демократическая партия (SPÖ) заявили в пятницу, что они расширили свои переговоры по формированию коалиционного правительства, включив в них небольшую либеральную партию Neos, чтобы иметь устойчивое большинство в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это возвращение к трехстороннему формату, который использовался во время первых коалиционных переговоров после сентябрьских парламентских выборов, на которых победила ультраправая Партия свободы, получив около 29% голосов.

После того, как эта первая центристская попытка провалилась, FPÖ было поручено сформировать правительство, и на прошлой неделе она заявила, что не справилась с этой задачей.

ÖVP и SPÖ вместе будут иметь большинство только в одно место в нижней палате парламента, что считается слишком малым, чтобы быть жизнеспособным, поэтому было принято решение привлечь меньшую партию. Представители партий заявили, что переговоры быстро продвигаются и могут быть завершены уже на следующей неделе.

"Очевидно, что сегодня вечером стороны сделают заявления о состоянии переговоров", – говорится в совместном заявлении трех партий. В заявлении добавили, что их лидеры не посетят в пятницу президента Александера Ван дер Беллена, который отвечает за формирование правительства, как об этом много говорили.

Ранее Ван дер Беллен опубликовал краткое письменное заявление, в котором повторил призыв к партиям принять дух компромисса и призвал их работать для общего блага.

"Функционирующая демократия требует мужества отстаивать свое мнение, но также и мудрости находить решения путем компромисса", – сказал он, предположив, что переговоры сейчас сталкиваются с определенными трудностями.

Хотя Neos формально участвовала в первых переговорах с самого начала, обсуждая политику во всех сферах государственного управления, на этот раз их роль, похоже, была более ограниченной. Различные СМИ сообщали, что им предложили министерство образования, а также министерства иностранных дел или юстиции.

Ван дер Беллен сказал, что после того, как усилия под руководством Партии свободы провалились, осталось четыре варианта: досрочные выборы, которые не могут состояться раньше, чем через три месяца; правительство меньшинства; новая попытка сформировать коалицию, которая могла бы получить большинство; или временное правительство экспертов.