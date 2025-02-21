Премʼєр Словаччини похизувався зустріччю з Маском

Словацький премʼєр-міністр прилетів до Вашингтона і зустрівся з мільярдером і впливовим соратником президента США Ілоном Маском, якого він просив про зустріч у листі більше тижня тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Розповідаючи про зустріч із Маском, премʼєр Словаччини назвав його "одним із найвпливовіших людей не тільки в США, але, ймовірно, і в усьому світі".

Він сказав, що розмовляв з Маском про Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і домовився "обмінюватися інформацією там, де це абсолютно необхідно".

Також співрозмовники говорили про тарифи і мита, які хоче запровадити президент США Дональд Трамп. І які це наслідки матиме для Євросоюзу та Словаччини.

Фіцо сказав, що не розраховує на візит Маска до Словаччини через завантаженість, тому запросив принаймні членів його команди ознайомитися з інвестиційним кліматом у Словаччині.

Зазначимо, що зустріч словацького премʼєра з Маском, який є близьким соратником Дональда Трампа, відбулася в той час, коли США намагаються інтенсивно втручатися в безпекову і політичну ситуацію в Європі.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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