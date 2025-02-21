Премьер Словакии похвастался встречей с Маском

Словацкий премьер-министр прилетел в Вашингтон и встретился с миллиардером и влиятельным соратником президента США Илоном Маском, которого он просил о встрече в письме более недели назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Рассказывая о встрече с Маском, премьер Словакии назвал его "одним из самых влиятельных людей не только в США, но, вероятно, и во всем мире".

Он сказал, что разговаривал с Маском об Агентстве США по международному развитию (USAID) и договорился "обмениваться информацией там, где это абсолютно необходимо".

Также собеседники говорили о тарифах и пошлинах, которые хочет ввести президент США Дональд Трамп. И какие это последствия будет иметь для Евросоюза и Словакии.

Фицо сказал, что не рассчитывает на визит Маска в Словакию из-за загруженности, поэтому пригласил по крайней мере членов его команды ознакомиться с инвестиционным климатом в Словакии.

Отметим, что встреча словацкого премьера с Маском, который является близким соратником Дональда Трампа, состоялась в то время, когда США пытаются интенсивно вмешиваться в ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию в Европе.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Читайте также: Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США