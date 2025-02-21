Німецьким солдатам у Литві дали спецвідпустку для голосування на виборах

Бундесвер несподівано надав солдатам, дислокованим у Литві, спеціальну відпустку, аби вони могли особисто проголосувати на парламентських виборах у Німеччині цієї неділі, 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався Spiegel.

Багато німецьких солдатів раніше повідомляли, що їхні поштові документи для голосування надійшли до Литви так пізно, що вони вже не зможуть проголосувати.

Тому як екстрений захід у Бундесвері наказали надати солдатам спеціальну відпустку на кілька днів протягом тижня, щоб вони могли полетіти додому для участі в голосуванні на виборах.

Речник Бундесверу підтвердив у відповідь на запит Spiegel, що німецькі військові, які дислокуються в Литві, можуть "поїхати до Німеччини на цьому тижні, щоб мати можливість реалізувати своє право голосу".

Він не уточнив, скількох з приблизно 1000 солдатів, дислокованих у Литві, це стосується.

Бундесвер раніше спланував процес голосування для своїх солдатів, що перебувають за кордоном: їм заздалегідь відправили виборчі бюлетені поштою. Це стосується загалом понад 1900 військових Бундесверу.

Поштовим голосуванням користуються й інші німці, які з певних причин не зможуть приїхати додому у день виборів і перебувають за кордоном.

Основний день голосування на парламентських виборах у Німеччині – неділя, 23 лютого.

Останнє опитування показало, що рейтинг найпопулярнішої партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), знизився до мінімуму за останні півтора року.

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