Немецким солдатам в Литве дали спецотпуск для голосования на выборах

Бундесвер неожиданно предоставил солдатам, дислоцированным в Литве, специальный отпуск, чтобы они могли лично проголосовать на парламентских выборах в Германии в это воскресенье, 23 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал Spiegel.

Многие немецкие солдаты ранее сообщали, что их почтовые документы для голосования поступили в Литву так поздно, что они уже не смогут проголосовать.

Поэтому в качестве экстренной меры в Бундесвере приказали предоставить солдатам специальный отпуск на несколько дней в течение недели, чтобы они могли улететь домой для участия в голосовании на выборах.

Представитель Бундесвера подтвердил в ответ на запрос Spiegel, что немецкие военные, которые дислоцируются в Литве, могут "поехать в Германию на этой неделе, чтобы иметь возможность реализовать свое право голоса".

Он не уточнил, скольких из примерно 1000 солдат, дислоцированных в Литве, это касается.

Бундесвер ранее спланировал процесс голосования для своих солдат, находящихся за рубежом: им заранее отправили избирательные бюллетени по почте. Это касается в целом более 1900 военных Бундесвера.

Почтовым голосованием пользуются и другие немцы, которые по определенным причинам не смогут приехать домой в день выборов и находятся за рубежом.

Основной день голосования на парламентских выборах в Германии – воскресенье, 23 февраля.

Последний опрос показал, что рейтинг самой популярной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), снизился до минимума за последние полтора года.

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