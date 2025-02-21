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"Дуже хороший початок": посол ЄС – про плани розмістити 30 тисяч "миротворців" в Україні

Новини — П'ятниця, 21 лютого 2025, 21:31 — Олег Павлюк

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що формування коаліції країн, готових відправити свої війська в Україну, є важливим кроком до надання їй реальних безпекових гарантій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю "Українському радіо".

На думку Матернової, отримання зобов'язання сформувати контингент із 30 тисяч європейських солдатів "для Україні було б великим кроком".

Вона зазначила, що таке зобовʼязання "стало б надзвичайно потужним символом на шляху до надійних гарантій безпеки".

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"Тобто якби коаліція охочих, якби країни, про які ви згадали, та інші, які висловили бажання послати солдатів, своїх солдатів сюди, до України, змогли зібрати разом 30 тисяч чоловік, – я думаю, що це був би дуже, дуже хороший початок", – додала посол.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція. 

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція. 

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