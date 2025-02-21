"Дуже хороший початок": посол ЄС – про плани розмістити 30 тисяч "миротворців" в Україні

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що формування коаліції країн, готових відправити свої війська в Україну, є важливим кроком до надання їй реальних безпекових гарантій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю "Українському радіо".

На думку Матернової, отримання зобов'язання сформувати контингент із 30 тисяч європейських солдатів "для Україні було б великим кроком".

Вона зазначила, що таке зобовʼязання "стало б надзвичайно потужним символом на шляху до надійних гарантій безпеки".

"Тобто якби коаліція охочих, якби країни, про які ви згадали, та інші, які висловили бажання послати солдатів, своїх солдатів сюди, до України, змогли зібрати разом 30 тисяч чоловік, – я думаю, що це був би дуже, дуже хороший початок", – додала посол.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція.

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