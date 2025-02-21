Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что формирование коалиции стран, готовых отправить свои войска в Украину, является важным шагом к предоставлению ей реальных гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "Украинскому радио".

По мнению Матерновой, получение обязательства сформировать контингент из 30 тысяч европейских солдат "для Украины было бы большим шагом".

Она отметила, что такое обязательство "стало бы чрезвычайно мощным символом на пути к надежным гарантиям безопасности".

"То есть если бы коалиция желающих, если бы страны, о которых вы упомянули, и другие, которые выразили желание послать солдат, своих солдат сюда, в Украину, смогли собрать вместе 30 тысяч человек, – я думаю, что это было бы очень, очень хорошее начало", – добавила посол.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

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