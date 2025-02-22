Источники Politico: будущий пакет военной помощи от ЕС оценивается в 20 млрд евро

Объем пакета военной помощи, который Европейский Союз готовится объявить для Украины в ближайшее время, может достичь 20 миллиардов евро.

Эту информацию порталу Politico подтвердили три дипломата ЕС, пишет "Европейская правда".

Речь идет о пакете, подготовку которого накануне подтвердили источники "ЕвроПравды", но предварительно его стоимость оценивалась в 6-10 миллиардов евро.

Точный объем помощи ЕС, в которую войдет военная техника и оборудование, а также финансирование, может вырасти еще больше, поскольку переговоры между европейскими дипломатами продолжаются, утверждает Politico.

Источники портала отметили, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде объединенных взносов отдельных стран-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая оппозицию со стороны некоторых стран – в частности Венгрии.

Конкретные суммы, на которые будет выделяться военная помощь, будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС в понедельник, 24 февраля, узнала ранее "ЕвроПравда".

В пакет, по данным "ЕвроПравды", войдут артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, а также подготовка, боевое оснащение и восстановление способности украинских бригад.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.