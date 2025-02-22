Трамп заперечив плани поїхати в Москву на 9 травня

Американський президент Дональд Трампа заявив, що не збирається їхати в Москву з нагоди того, що в Росії називають Днем перемоги 9 травня.

Про це він сказав журналістам у Білому домі в пʼятницю, 21 лютого, передає "Європейська правда".

На питання прокоментувати повідомлення у ЗМІ про те, що він збирається відвідати Росію 9 травня, Трамп сказав: "Ні, я не збираюся".

Французька газета Le Point напередодні повідомила, що президент США "найімовірніше" відвідає Москву і зустрінеться з Владіміром Путіним 9 травня.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков також спростував пропагандистським ЗМІ повідомлення про те, що був запланований візит Трампа в Москву на їхній "День перемоги".

Востаннє американський президент здійснював подібний візит у 1995 році.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Владімір Путін провели телефонну розмову 12 лютого, після чого американський президент заявив про "негайний" початок переговорів для "завершення війни" в Україні.

В Кремлі після цього не виключили, що зустріч Трампа з російським правителем Владіміром Путіним може відбутись до кінця лютого.