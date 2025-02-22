Трамп отрицает планы поехать в Москву на 9 мая

Американский президент Дональд Трампа заявил, что не собирается ехать в Москву по случаю того, что в России называют Днем победы 9 мая.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в пятницу, 21 февраля, передает "Европейская правда".

На вопрос прокомментировать сообщения в СМИ о том, что он собирается посетить Россию 9 мая, Трамп сказал: "Нет, я не собираюсь".

Французская газета Le Point накануне сообщила, что президент США "скорее всего" посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным 9 мая.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг пропагандистским СМИ сообщения о том, что был запланирован визит Трампа в Москву на их "День победы".

Последний раз американский президент совершал подобный визит в 1995 году.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля, после чего американский президент заявил о "немедленном" начале переговоров для "завершения войны" в Украине.

В Кремле после этого не исключили, что встреча Трампа с российским правителем Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.