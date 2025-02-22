Генеральний інспектор Бундесверу зустрівся із Сирським у Києві

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр прибув до України напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це стало відомо з повідомлення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

У відео зустрічі із Сирським Броєр говорить, що Україна "бореться за нашу свободу".

За словами Головнокомандувача ЗСУ, він розповів німецькому колезі про ситуацію на лінії фронту та висловив вдячність Німеччині за непохитну підтримку боротьби України з російською агресією.

Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Сторони обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових.

"Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України", – додав Сирський.

Попередній візит Броєра в Україну, який також не оголошувався заздалегідь з міркувань безпеки, відбувся в лютому 2024 року.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським і обговорив з ним шляхи досягнення "справедливого миру" в Україні.