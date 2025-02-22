Генеральный инспектор Бундесвера встретился с Сирским в Киеве

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер прибыл в Украину накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Это стало известно из сообщения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В видео встречи с Сырским Бройер говорит, что Украина "борется за нашу свободу".

По словам Главнокомандующего ВСУ, он рассказал немецкому коллеге о ситуации на линии фронта и выразил благодарность Германии за непоколебимую поддержку борьбы Украины с российской агрессией.

Фото: СЫРСКИЙ / Telegram

Стороны обсудили потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике, а также подготовку украинских военных.

"Также во время встречи были рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта военной техники немецкого производства, которая находится на вооружении Вооруженных Сил Украины", – добавил Сырский.

Предыдущий визит Броера в Украину, который также не объявлялся заранее из соображений безопасности, состоялся в феврале 2024 года.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним пути достижения "справедливого мира" в Украине.