Переговори про коаліцію без ультраправих в Австрії – на фінальній стадії

Три політичні партії Австрії після зустрічі в суботу, 22 лютого, з президентом Александром Ван дер Белленом підтвердили, що близькі до завершення формування коаліційного уряду.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Ван дер Беллен у суботу прийняв у президентському палаці лідерів консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), соціал-демократів (SPÖ) і лібералів із NEOS.

"Нам потрібна віра в те, що покращення можливе", – сказав президент Австрії, додавши, що бачить готовність до вирішення цієї проблеми.

Очільник ÖVP Крістіан Штокер також сказав журналістам, що три партії "знайшли спільну мову" і хочуть завершити роботу над формуванням коаліційного уряду "в найближчі дні".

Водночас політичні лідери не розголошували подробиць коаліційних переговорів.

Нагадаємо, переможцем парламентських виборів у вересні 2024 року стала ультраправа Австрійська партія свободи.

Спершу переговори про уряд вели консерватори з Народної партії разом із соціалістами й лібералами. Коли ж вони провалились на початку січня, президент Австрії вручив переговорний мандат лідеру ультраправих Герберту Кіклю.

12 лютого переговори про формування уряду в Австрії між ультраправою Партією свободи і консервативною Народною партією остаточно провалились.

Після цього коаліційні переговори відновились між Австрійською народною партією та Соціал-демократичною партією Австрії, а партія NEOS долучилась до них напередодні.

Читайте матеріал журналістки "ЄвроПравди" Христини Бондарєвої про те, як Австрія уникла ультраправого канцлера і що буде далі.