Три политические партии Австрии после встречи в субботу, 22 февраля, с президентом Александром Ван дер Белленом подтвердили, что близки к завершению формирования коалиционного правительства.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Ван дер Беллен в субботу принял в президентском дворце лидеров консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), социал-демократов (SPÖ) и либералов с NEOS.

"Нам нужна вера в то, что улучшение возможно", – сказал президент Австрии, добавив, что видит готовность к решению этой проблемы.

Глава ÖVP Кристиан Штокер также сказал журналистам, что три партии "нашли общий язык" и хотят завершить работу над формированием коалиционного правительства "в ближайшие дни".

В то же время политические лидеры не разглашали подробностей коалиционных переговоров.

Напомним, победителем парламентских выборов в сентябре 2024 года стала ультраправая Австрийская партия свободы.

Сначала переговоры о правительстве вели консерваторы из Народной партии вместе с социалистами и либералами. Когда же они провалились в начале января, президент Австрии вручил переговорный мандат лидеру ультраправых Герберту Киклю.

12 февраля переговоры о формировании правительства в Австрии между ультраправой Партией свободы и консервативной Народной партией окончательно провалились.

После этого коалиционные переговоры возобновились между Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии, а партия NEOS присоединилась к ним накануне.

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