Маск прокомментировал сообщения о возможном отключении Starlink в Украине

Американский миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение агентства Reuters о том, что вопрос возможности отключения Украины от спутниковой сети Starlink поднимался на переговорах об украинских недрах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении в своей соцсети Х (Twitter) Маск написал, что "это неправда".

"Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как лжецы традиционных медиа", – написал Маск.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj