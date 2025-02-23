Маск прокомментировал сообщения о возможном отключении Starlink в Украине

Американский миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение агентства Reuters о том, что вопрос возможности отключения Украины от спутниковой сети Starlink поднимался на переговорах об украинских недрах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении в своей соцсети Х (Twitter) Маск написал, что "это неправда".

"Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как лжецы традиционных медиа", – написал Маск.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj – Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

Накануне агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые оплачивает польская сторона.

По официальным данным от правительства Украины, Польша оплатила почти 20 тысяч терминалов Starlink, которые используются не только в военных целях, но и для связи на прифронтовых территориях.