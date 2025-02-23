Трамп и Дуда встретились в США

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда встретились в субботу за кулисами Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Мэриленде.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Белый дом опубликовал в соцсети Х (Twitter) фотографии встречи, которая была закрытой для представителей СМИ.

"Президент Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и подтвердил наш тесный союз", – говорится в сообщении,

В нем также добавляется, что Трамп похвалил Дуду "за приверженность Польши к увеличению расходов на оборону".

Backstage at CPAC, President Trump met with President Andrzej Duda of Poland and reaffirmed our close alliance. President Trump also praised President @AndrzejDuda for Poland’s commitment to increase their defense spending. 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/KAim69RXoe – The White House (@WhiteHouse) February 22, 2025

Трамп упомянул Дуду в начале своей речи на CPAC, сказав, что для него большая честь видеть польского президента на встрече, и описав польского лидера как "фантастического человека и моего большого друга".

Встреча Трампа с Дудой происходит в то время, когда лидеры Европы пытаются преодолеть углубляющийся раскол между Вашингтоном и Киевом.

В пятницу Дуда написал на X, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему, и они "имели откровенный разговор по горячим следам недавних встреч" с посланником Трампа.

Дуда посоветовал Зеленскому оставаться преданным курсу на конструктивное сотрудничество с Трампом.