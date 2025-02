Трамп и Дуда встретились в США

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда встретились в субботу за кулисами Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Мэриленде.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Белый дом опубликовал в соцсети Х (Twitter) фотографии встречи, которая была закрытой для представителей СМИ.

"Президент Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и подтвердил наш тесный союз", – говорится в сообщении,

В нем также добавляется, что Трамп похвалил Дуду "за приверженность Польши к увеличению расходов на оборону".

Backstage at CPAC, President Trump met with President Andrzej Duda of Poland and reaffirmed our close alliance. President Trump also praised President @AndrzejDuda for Poland’s commitment to increase their defense spending. 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/KAim69RXoe