У швейцарському місті пройшов протест проти лідерки німецьких ультраправих

У швейцарському місті Айнзідельн напередодні відбулась акція протесту проти лідерки німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка має там будинок.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На протест вийшло близько 250 осіб. Вони скандували "Нацисти геть!" і тримали в руках плакати з гаслами "1933 ніколи більше!" – відсилання до року приходу до влади Адольфа Гітлера.

Reuters

Учасники акції пройшли маршем по всьому швейцарському місту.

Сотні місцевих жителів спостерігали, як марш рухався містом під посиленою охороною поліції, а контрдемонстранти освистували його і намагалися заглушити скандування протестувальників.

За повідомленням поліції, було затримано п'ять осіб, які несли заборонені предмети або не підкорялися наказам поліції.

Правоохоронці описали атмосферу як напружену, і деякі люди брали участь у фізичних сутичках.

Однак, за даними поліції, ніхто не постраждав, і великих заворушень вдалося уникнути.

Як відомо, громадяни Німеччини у неділю, 23 лютого, голосують на дострокових виборах до Бундестагу.

Американський мільярдер Ілон Маск у день виборів у Німеччині вчергове продемонстрував свою підтримку ультраправій партії "Альтрернатива для Німеччини".