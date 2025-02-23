В швейцарском городе прошел протест против лидера немецких ультраправых

В швейцарском городе Айнзидельн накануне состоялась акция протеста против лидера немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая имеет там дом.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На протест вышло около 250 человек. Они скандировали "Нацисты вон!" и держали в руках плакаты с лозунгами "1933 никогда больше!" – отсылка к году прихода к власти Адольфа Гитлера.

Reuters

Участники акции прошли маршем по всему швейцарскому городу.

Сотни местных жителей наблюдали, как марш двигался по городу под усиленной охраной полиции, а контрдемонстранты освистывали его и пытались заглушить скандирование протестующих.

По сообщению полиции, были задержаны пять человек, которые несли запрещенные предметы или не подчинялись приказам полиции.

Правоохранители описали атмосферу как напряженную, и некоторые люди участвовали в физических столкновениях.

Однако, по данным полиции, никто не пострадал, и крупных беспорядков удалось избежать.

Как известно, граждане Германии в воскресенье, 23 февраля, голосуют на досрочных выборах в Бундестаг.

Американский миллиардер Илон Маск в день выборов в Германии в очередной раз продемонстрировал свою поддержку ультраправой партии "Альтрернатива для Германии".