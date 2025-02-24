"Професор з окопів" Шандор відбув в Будапешт для початку роботи послом

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор у понеділок вранці вирушив до Будапешта для того, щоб приступити до виконання своїх обов’язків.

Про це Шандор написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

У пості трьома мовами – українською, угорською та англійською – Шандор розповів, що цього дня рівно 3 роки тому він стояв з самого ранку в черзі до військкомату в Ужгороді, щоб долучитися до Сил оборони та вирушити у східному напрямку боронити Україну.

"Сьогодні ж з самого ранку я вирушаю в західному напрямку, до Будапешта, щоб вже не у пікселі, а як посол відстоювати інтереси України в Угорщині та розбудовувати добросусідство у Центральній Європі", – повідомив Шандор.

Федір Шандор фото з facebook-сторінки посла

Він зазначив, що "добре розуміє", куди їде, для чого і що робитиме.

"Мої пріоритети суголосні з щоденною роботою великої дипломатичної команди України. Це пріоритети країни у війні, яка прагне справедливого і сталого миру; України, яка впевнено прямує до ЄС і НАТО", – підкреслив Шандор.

Посол зауважив, що бачить потенціал українсько-угорської співпраці на всіх рівнях та зробить все можливе, аби його використати на повну.

Президент Володимир Зеленський підписав указ призначення Федора Шандора новим послом в Угорщині 21 грудня.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Україна не мала посла в Угорщині ще з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попереднього посла – Любов Непоп.