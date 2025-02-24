"Профессор из окопов" Шандор отбыл в Будапешт для начала работы послом
Новости — Понедельник, 24 февраля 2025, 10:35 —
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор в понедельник утром отправился в Будапешт, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей.
Об этом Шандор написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".
В посте на трех языках – украинском, венгерском и английском – Шандор рассказал, что в этот день ровно три года назад он стоял с самого утра в очереди в военкомат в Ужгороде, чтобы присоединиться к Силам обороны и отправиться на восток защищать Украину.
"Сегодня же с самого утра я отправляюсь в западном направлении, в Будапешт, чтобы уже не в пикселе, а как посол отстаивать интересы Украины в Венгрии и развивать добрососедство в Центральной Европе", – сообщил Шандор.
Он отметил, что "хорошо понимает", куда едет, для чего и что будет делать.
"Мои приоритеты созвучны с ежедневной работой большой дипломатической команды Украины. Это приоритеты страны в войне, которая стремится к справедливому и устойчивому миру; Украины, которая уверенно идет в ЕС и НАТО", – подчеркнул Шандор.
Посол отметил, что видит потенциал украинско-венгерского сотрудничества на всех уровнях и сделает все возможное, чтобы использовать его на полную.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Федора Шандора новым послом в Венгрии 21 декабря.
Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.
Украина не имела посла в Венгрии еще с июля 2022 года, когда Зеленский уволил предыдущего посла – Любовь Непоп.