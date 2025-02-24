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Мерц: для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів

Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 11:16 — Христина Бондарєва

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, у третю річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що для досягнення справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів.

Про це Мерц написав 24 лютого у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ймовірний наступний канцлер Німеччини запевнив, що після трьох років загарбницької війни Росії Європа залишається твердо на боці України. 

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"Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію. Для досягнення справедливого миру країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних переговорів", – написав Мерц.

Консервативний блок ХДС/ХСС набрав найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.

У неділю ввечері Мерц пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

Деталі читайте у статті: Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.

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