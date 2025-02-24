Мерц: для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, у третю річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що для досягнення справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів.

Про це Мерц написав 24 лютого у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ймовірний наступний канцлер Німеччини запевнив, що після трьох років загарбницької війни Росії Європа залишається твердо на боці України.

"Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію. Для досягнення справедливого миру країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних переговорів", – написав Мерц.

Drei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Drei Jahre Krieg in Europa. Seit drei Jahren begleiten uns die schrecklichen Bilder von Zerstörung und Kriegsverbrechen. Europa steht unverändert fest an der Seite der Ukraine. Es gilt mehr denn je: Wir müssen die Ukraine in… – Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 24, 2025

Консервативний блок ХДС/ХСС набрав найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.

У неділю ввечері Мерц пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

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