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Мерц: для справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров

Новости — Понедельник, 24 февраля 2025, 11:16 — Кристина Бондарева

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.

Об этом Мерц написал 24 февраля в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Вероятный следующий канцлер Германии заверил, что после трех лет захватнической войны России Европа остается твердо на стороне Украины.

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"Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна быть частью мирных переговоров", – написал Мерц.

Консервативный блок ХДС/ХСС набрал наибольшее количество голосов избирателей по итогам выборов 23 февраля, а Мерц, как ожидается, станет следующим канцлером Германии.

В воскресенье вечером Мерц пообещал укрепить независимость от США и усомнился в будущем существования НАТО.

Детали читайте в статье: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу

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