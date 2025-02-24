Мерц: для справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.

Об этом Мерц написал 24 февраля в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Вероятный следующий канцлер Германии заверил, что после трех лет захватнической войны России Европа остается твердо на стороне Украины.

"Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна быть частью мирных переговоров", – написал Мерц.

Drei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Drei Jahre Krieg in Europa. Seit drei Jahren begleiten uns die schrecklichen Bilder von Zerstörung und Kriegsverbrechen. Europa steht unverändert fest an der Seite der Ukraine. Es gilt mehr denn je: Wir müssen die Ukraine in… – Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 24, 2025

Консервативный блок ХДС/ХСС набрал наибольшее количество голосов избирателей по итогам выборов 23 февраля, а Мерц, как ожидается, станет следующим канцлером Германии.

В воскресенье вечером Мерц пообещал укрепить независимость от США и усомнился в будущем существования НАТО.

Детали читайте в статье: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу