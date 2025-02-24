43% украинских беженцев трудоустроены в Германии

Все больше украинских беженцев находят работу в Германии.

Об этом свидетельствуют данные Федерального института исследований населения (BiB), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

По данным института, интеграция украинских беженцев на немецком рынке труда набирает значительные обороты.

Несмотря на недавнее ухудшение ситуации на рынке труда, 43% из них были трудоустроены в четвертом квартале прошлого года, сообщает BiB.

Весной было трудоустроено лишь 30% украинцев, а летом 2022 года – лишь 16%.

Согласно исследованию, все больше искателей убежища, которые ранее не могли работать из-за посещения языковых курсов, теперь выходят на рынок труда.

Ключевой проблемой остается уровень владения немецким языком, который часто требуется на рынке труда. Хотя около трех четвертей соискателей убежища из Украины закончили по крайней мере один языковой курс, только 27% из них получили сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В2, необходимом для многих профессий.

Возможности ухода за детьми также играют важную роль, особенно для женщин.

Осенью в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.