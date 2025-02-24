Мерц каже, що Меркель досі не привітала його з перемогою

Лідер партії-переможниці парламентських виборів у Німеччині – Християнсько-демократичного союзу – Фрідріх Мерц сказав, що поки не отримав привітань від своєї попередниці Ангели Меркель.

Його слова на пресконференції в Берліні 24 лютого наводить портал Zeit, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мерца, він отримав багато привітань з перемогою на виборах, але жодного від колишньої глави уряду і лідера партії Ангели Меркель.

"Я не бачив жодного привітання від Ангели Меркель. Можливо, я не помітив його, тому що вчора ввечері отримав кілька сотень текстових повідомлень", – сказав політик.

Меркель свого часу, у 2002 році, змінила Мерца з посади лідера парламентської фракції ХДС/ХСС, після чого стала канцлером Німеччини.

Відносини обох нещодавно погіршилися після того, як Меркель відкрито розкритикувала голосування консерваторів із ультраправими з "Альтернативи для Німеччини" в Бундестазі за посилення заходів проти міграції.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах.

За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС-ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "АдН", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.