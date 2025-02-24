Мерц говорит, что Меркель до сих пор не поздравила его с победой

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Германии – Христианско-демократического союза – Фридрих Мерц сказал, что пока не получил поздравлений от своей предшественницы Ангелы Меркель.

Его слова на пресс-конференции в Берлине 24 февраля приводит портал Zeit, сообщает "Европейская правда".

По словам Мерца, он получил много поздравлений с победой на выборах, но ни одного от бывшей главы правительства и лидера партии Ангелы Меркель.

"Я не видел ни одного поздравления от Ангелы Меркель. Возможно, я не заметил его, потому что вчера вечером получил несколько сотен текстовых сообщений", – сказал политик.

Меркель в свое время, в 2002 году, сменила Мерца в должности лидера парламентской фракции ХДС/ХСС, после чего стала канцлером Германии.

Отношения обоих недавно ухудшились после того, как Меркель открыто раскритиковала голосование консерваторов с ультраправыми из "Альтернативы для Германии" в Бундестаге за ужесточение мер против миграции.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах.

По их итогам правоконсерваторы ХДС-ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "АдГ", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

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