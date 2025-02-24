У Меркель пояснили, де загубилось її привітання Мерцу з перемогою на виборах

Колишня багаторічна канцлерка Німеччини й лідерка ХДС Ангела Меркель ще у неділю привітала теперішнього "першого номера" політсили з перемогою на виборах за допомогою SMS, яке ймовірно загубилось серед багатьох інших.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це повідомила прессекретарка Меркель.

Вдень у понеділок журналісти запитали Фрідріха Мерца, чи отримав він привітання від колишньої канцлерки.

"Поки що я не бачив ніяких привітань від Ангели Меркель", – відоповів лідер ХДС, додавши, що міг пропустити текстове повідомлення, тому що "отримав кількасот SMS за минулий вечір".

Після того прессекретарка Ангели Меркель повідомила, що ексканцлерка ввечері у неділю привітала Мерца з перемогою текстовим повідомленням та побажала йому успіху у формуванні уряду.

Стосунки між Меркель і Мерцом були непростими тривалий час у минулому після того, як після виборів 2020 року Меркель змістила його з посади лідера фракції. Минулого року на святкуванні ХДС з нагоди її 70-річчя, втім, спілкування між двома політиками виглядало дружнім.

На початку лютого Меркель розкритикувала Мерца через те, що він заручився підтримкою ультраправої "АдН", коли вносив ініціативу щодо посилення міграційної політики.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС-ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Лідер ХДС-ХСС Фрідріх Мерц сподівається на коаліцію із Соціал-демократичною партією Німеччини.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.