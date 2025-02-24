У Меркель объяснили, где потерялось ее поздравление Мерцу с победой на выборах

Бывший многолетний канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель еще в воскресенье поздравила нынешнего "первого номера" политсилы Фридриха Мерца с победой на выборах с помощью SMS, которое вероятно затерялось среди многих других.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь Меркель.

Днем в понедельник журналисты спросили Фридриха Мерца, получил ли он поздравления от бывшего канцлера.

"Пока что я не видел никаких поздравлений от Ангелы Меркель", – ответил лидер ХДС, добавив, что мог пропустить текстовое сообщение, потому что „получил несколько сотен SMS за прошлый вечер".

После того пресс-секретарь Ангелы Меркель сообщила, что экс-канцлер вечером в воскресенье поздравила Мерца с победой текстовым сообщением и пожелала ему успеха в формировании правительства.

Отношения между Меркель и Мерцом были непростыми длительное время в прошлом после того, как после выборов 2020 года Меркель сместила его с должности лидера фракции. В прошлом году на праздновании ХДС по случаю ее 70-летия, впрочем, общение между двумя политиками выглядело дружественным.

В начале февраля Меркель раскритиковала Мерца за то, что он заручился поддержкой ультраправой "АдН", когда вносил инициативу по усилению миграционной политики.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС-ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на втором месте с лучшим результатом в истории.

Лидер ХДС-ХСС Фридрих Мерц надеется на коалицию с Социал-демократической партией Германии.

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