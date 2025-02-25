Дуда: переконаний, що у президента Трампа є план щодо Росії

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у США висловив переконання, що у глави Білого дому є план переговорів з Росією для врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав у інтерв’ю Polsat News, витяги з якого наводить канцелярія президента Польщі.

Дуда зазначив, що під час розмови тет-а-тет президент США сказав йому, що він повинен зупинити війну в Україні та зупинити вбивства людей.

"Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп, тому що він викликає у нього повагу. Потенціал США набагато більший, ніж у Росії. Я переконаний, що у президента Трампа є план", – сказав Анджей Дуда.

Він додав, що вважає США надійним союзником, а історія, за його словами, показує, що США здатні вирішити будь-який конфлікт.

Дуда повідомив, що також попередив Трампа щодо особливостей переговорів з Путіним.

"Я сказав президенту Трампу, що це складні переговори, всі знають, що Путін не звичайний політик, він офіцер КДБ, офіцер російських спецслужб – освічений, підготовлений, зі спеціальними навичками, і треба бути обережним у розмові з ним", – заявив польський президент.

Нагадаємо, Дуда після зустрічі з Трампом також заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Тим часом Дуда зіткнувся з критикою з боку керівної коаліції через свою зустріч з Дональдом Трампом у США – багато політиків припустили, що американський лідер зневажив свого польського колегу.