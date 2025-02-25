Дуда: убежден, что у президента Трампа есть план в отношении России

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в США выразил убеждение, что у главы Белого дома есть план переговоров с Россией для урегулирования войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда сказал в интервью Polsat News, выдержки из которого приводит канцелярия президента Польши.

Дуда отметил, что во время разговора тет-а-тет президент США сказал ему, что он должен остановить войну в Украине и остановить убийства людей.

"Путин не может игнорировать то, что говорит ему Дональд Трамп, потому что он вызывает у него уважение. Потенциал США гораздо больше, чем у России. Я убежден, что у президента Трампа есть план", – сказал Анджей Дуда.

Он добавил, что считает США надежным союзником, а история, по его словам, показывает, что США способны решить любой конфликт.

Дуда сообщил, что также предупредил Трампа об особенностях переговоров с Путиным.

"Я сказал президенту Трампу, что это сложные переговоры, все знают, что Путин не обычный политик, он офицер КГБ, офицер российских спецслужб – образованный, подготовленный, со специальными навыками, и надо быть осторожным в разговоре с ним", – заявил польский президент.

Напомним, Дуда после встречи с Трампом также заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Между тем Дуда столкнулся с критикой со стороны правящей коалиции из-за своей встречи с Дональдом Трампом в США – многие политики предположили, что американский лидер пренебрежительно отозвался о своем польском коллеге.