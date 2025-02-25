Вибори в Німеччині: кандидатка від "Зелених" перемогла з різницею в пʼять голосів

Кандидатка від Партії зелених зі Штутгарта Сімона Фішер обралась до Бундестагу на дострокових виборах 23 лютого, випередивши суперницю всього на пʼять голосів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За попередніми підсумками голосування Фішер лідирувала з перевагою у 16 голосів над опоненткою від ХДС Елізабет Шик-Еберт. Обидві кандидатки отримали 28,3% голосів (трохи більше, ніж 45,6 тисячі).

Уточнений результат опублікували у вівторок після того, як були перевірені деякі бюлетені, визнані недійсними. Окружна виборча комісія Штутгарта заявила, що розрив скоротився до пʼяти голосів.

"Це вражаюче показує, що кожен голос має значення, що кожна розмова біля дверей і кожен інформаційний стенд мають значення", – прокоментувала DPA політикиня від "Зелених".

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах.

За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.