Выборы в Германии: кандидат от "Зеленых" победила с разницей в пять голосов

Кандидат от Партии зеленых из Штутгарта Симона Фишер избралась в Бундестаг на досрочных выборах 23 февраля, опередив соперницу всего на пять голосов.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По предварительным итогам голосования Фишер лидировала с преимуществом в 16 голосов над оппоненткой от ХДС Элизабет Шик-Эберт. Обе кандидатки получили 28,3% голосов (немногим более 45,6 тысячи).

Уточненный результат опубликовали во вторник после того, как были проверены некоторые бюллетени, признанные недействительными. Окружная избирательная комиссия Штутгарта заявила, что разрыв сократился до пяти голосов.

"Это впечатляюще показывает, что каждый голос имеет значение, что каждый разговор у дверей и каждый информационный стенд имеют значение", – прокомментировала DPA политик от „Зеленых".

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах.

По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

Подробно о немецких выборах – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.