Американський фонд NED, що співфінансує "ЄвроПравду", заявив про замороження діяльності 

Національний фонд на підтримку демократії (NED), який співфінансує "Європейську правду", заявив про призупинення підтримки партнерів по всьому світу.

Про це йдеться у заяві фонду, опублікованій 25 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Фонд повідомив, що наразі не може отримати доступ до коштів, виділених Конгресом США, які забезпечують майже всю його грантову та операційну діяльність.

"Як наслідок, вперше за свою сорокарічну історію NED не зміг виконати свої зобов'язання і був змушений призупинити підтримку майже 2 000 партнерів по всьому світу", – йдеться у заяві.

95% відсотків фінансування NED безпосередньо асигнується Конгресом і не вважається іноземною допомогою, зазначили у фонді. Тому це фінансування не підпадає під дію указу президента США про заморожування іноземної допомоги на 90-денний перегляд.

Однак, незважаючи на виняток, доступ до цих коштів був без пояснення причин припинений, що змусило NED припинити всю партнерську підтримку і звільнити більшість своїх співробітників, зазначили у фонді.

Фінансування NED становить понад половину бюджету "Європейської правди". У фонді раніше повідомили українським партнерам про проблеми, які зараз комунікували публічно.

Утім, фонд не забороняє проєктам продовжувати діяльність. "Європейська правда" сфокусована на продовженні роботи, у тому числі завдяки внескам читачів та інших донорів.

Нагадаємо, 25 січня США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. У зв’язку з цим співробітники Агентства США з міжнародного розвитку USAID по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.

25 лютого федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виконати тимчасову заборону на призупинення фінансування іноземної допомоги і дав Державному департаменту час до вечора середи, щоб оплатити всі рахунки за роботи, виконані до 13 лютого.