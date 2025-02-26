Американский фонд NED, софинансирующий "ЕвроПравду", заявил о заморозке деятельности

Национальный фонд в поддержку демократии (NED), который софинансирует "Европейскую правду", заявил о приостановке поддержки партнеров по всему миру.

Об этом говорится в заявлении фонда, опубликованном 25 февраля, сообщает "Европейская правда".

Фонд сообщил, что пока не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом США, которые обеспечивают почти всю его грантовую и операционную деятельность.

"Как следствие, впервые за свою сорокалетнюю историю NED не смог выполнить свои обязательства и был вынужден приостановить поддержку почти 2 000 партнеров по всему миру", – говорится в заявлении.

95% процентов финансирования NED непосредственно ассигнуется Конгрессом и не считается иностранной помощью, отметили в фонде. Поэтому это финансирование не подпадает под действие указа президента США о замораживании иностранной помощи на 90-дневный пересмотр.

Однако, несмотря на исключение, доступ к этим средствам был без объяснения причин прекращен, что заставило NED прекратить всю партнерскую поддержку и уволить большинство своих сотрудников, отметили в фонде.

Финансирование NED составляет более половины бюджета "Европейской правды". В фонде ранее сообщили украинским партнерам о проблемах, которые сейчас коммуницировали публично.

Впрочем, фонд не запрещает проектам продолжать деятельность. "Европейская правда" сфокусирована на продолжении работы, в том числе благодаря взносам читателей и других доноров.

Напомним, 25 января США приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней. В связи с этим сотрудники Агентства США по международному развитию USAID по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля.

25 февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа выполнить временный запрет на приостановление финансирования иностранной помощи и дал Государственному департаменту время до вечера среды, чтобы оплатить все счета за работы, выполненные до 13 февраля.