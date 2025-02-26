У СДПН ставлять під сумнів коаліцію з ХДС через їхній запит щодо фінансування НУО

Соціально-демократична партія Німеччини поставила під сумнів можливість коаліції з переможцями виборів ХДС через розпочате партією розслідування фінансування неурядових організацій.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Лідер фракції СДПН Ларс Клінгбайль різко розкритикував ХДС-ХСС за розслідування фракції щодо держфінансування неурядових організацій та назвав це "нечесною грою".

Політик заявив, що здивований ситуацією, коли "вранці ми обговорюємо інвестиції у Бундесвер, залізницю та інфраструктуру, а після обіду я бачу, що ХДС-ХСС розсилає такі запити".

"ХДС має дати собі відповідь, наскільки серйозно вони налаштовані на коаліційні перемовини з соціал-демократами", – заявив Клінгбайль.

ХДС/ХСС подали запит стосовно політичної нейтральності організацій, що отримують певне державне фінансування. Серед іншого, там міститься питання про частку бюджетних коштів у фінансуванні декількох організацій, які закликали до демонстрацій проти правих, зокрема Omas gegen Rechts Deutschland, та про те, чи є зв’язок між нею і певними політичними партіями.

Депутатка від Лівих Клара Бюнгер назвала запит "лобовою атакою на демократію", заявивши, що цей парламентський запит від ХДС виглядає як "помста за антифашистські протести останніх кількох тижнів" і "початком безпрецедентної атаки на демократичне громадянське суспільство".

Представник "Зелених" Сергєй Лагодинський також назвав це "наступом на громадянське суспільство" та побачив паралелі з діями президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив у вівторок, 25 лютого, що почав переговори про коаліцію із соціал-демократами.

Також Мерц надіслав у канцелярію чинного канцлера Олафа Шольца "меморандум про взаєморозуміння" з вимогою узгоджувати з ним рішення у перехідний період перед зміною уряду.