В СДПГ ставит под сомнение коалицию с ХДС из-за их запроса по финансированию НПО

Социально-демократическая партия Германии поставила под сомнение возможность коалиции с победителями выборов ХДС из-за начатого партией расследования финансирования неправительственных организаций.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Лидер фракции СДПГ Ларс Клингбайль резко раскритиковал ХДС-ХСС за расследование фракции по госфинансированию неправительственных организаций и назвал это "нечестной игрой".

Политик заявил, что удивлен ситуацией, когда "утром мы обсуждаем инвестиции в Бундесвер, железную дорогу и инфраструктуру, а после обеда я вижу, что ХДС-ХСС рассылает такие запросы".

"ХДС должен дать себе ответ, насколько серьезно они настроены на коалиционные переговоры с социал-демократами", – заявил Клингбайль.

ХДС-ХСС подали запрос относительно политической нейтральности организаций, получающих определенное государственное финансирование. Среди прочего, там содержится вопрос о части бюджетных средств в финансировании нескольких организаций, которые призывали к демонстрациям против правых, в частности Omas gegen Rechts Deutschland, и о том, есть ли связь между ней и определенными политическими партиями.

Депутат от Левых Клара Бюнгер назвала запрос "лобовой атакой на демократию", заявив, что этот парламентский запрос от ХДС выглядит как "месть за антифашистские протесты последних нескольких недель" и "началом беспрецедентной атаки на демократическое гражданское общество".

Представитель "Зеленых" Сергей Лагодинский также назвал это "наступлением на гражданское общество" и увидел параллели с действиями президента США Дональда Трампа.

Напомним, кандидат в канцлеры блока-победителя парламентских выборов в Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил во вторник, 25 февраля, что начал переговоры о коалиции с социал-демократами.

Также Мерц направил в канцелярию действующего канцлера Олафа Шольца "меморандум о взаимопонимании" с требованием согласовывать с ним решения в переходный период перед сменой правительства.