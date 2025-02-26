Молодші школярі завалили президента Чехії питаннями про війну в Україні та Путіна

Чеського президента Петра Павела застали зненацька питання про Владіміра Путіна і війну в Україні, які йому поставили учні початкової школи в місті Ледніце.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

Павел зустрівся з чеськими школярами у Ледніце в межах свого візиту до Південно-Моравського краю і спілкувався з ними близько години.

Перше питання, яке поставив президенту Чехії 11-річний школяр, стосувалось того, "чи будуть запрошені Європейський Союз та Україна на зустріч між Владіміром Путіним та Дональдом Трампом".

Також діти питали Павела, "чи маєте ви силу зупинити війну" і "що б ви зробили, щоб припинити війну в Україні".

Чеський президент зокрема сказав дітям, що вважає важливим, "щоб Україна була за столом мирних переговорів, тому що неможливо ухвалювати рішення без України".

Серед інших питань, які отримав Павел, було також питання про ставлення про ЛГБТ-спільноти, на що він сказав, що "завжди намагався бути максимально толерантним".

Раніше президент Чехії заявив, що потрібно мати неабиякий цинізм, щоб назвати президента такої країни, як Україна, диктатором.

Також повідомлялось, що чехи довіряють президенту України Володимиру Зеленському більше, ніж главі Кремля Владіміру Путіну.