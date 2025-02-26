Младшие школьники завалили президента Чехии вопросами о войне в Украине и Путине

Чешского президента Петра Павела застали врасплох вопросы о Владимире Путине и войне в Украине, которые ему поставили ученики начальной школы в городе Леднице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

Павел встретился с чешскими школьниками в Леднице в рамках своего визита в Южно-Моравский край и общался с ними около часа.

Первый вопрос, который задал президенту Чехии 11-летний школьник, касался того, "будут ли приглашены Европейский Союз и Украина на встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом".

Также дети спрашивали Павела, "есть ли у вас сила остановить войну" и "что бы вы сделали, чтобы прекратить войну в Украине".

Чешский президент в частности сказал детям, что считает важным, "чтобы Украина была за столом мирных переговоров, потому что невозможно принимать решения без Украины".

Среди других вопросов, которые получил Павел, был также вопрос об отношении об ЛГБТ-сообщества, на что он сказал, что "всегда старался быть максимально толерантным".

Ранее президент Чехии заявил, что нужно иметь большой цинизм, чтобы назвать президента такой страны, как Украина, диктатором.

Также сообщалось, что чехи доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем главе Кремля Владимиру Путину.