Очільник Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція з жовтня 2024-го обговорює з Україною використання українських корисних копалин для французької оборонної промисловості.

Про це він сказав France Info, пише "Європейська правда".

Лекорню зазначив, що Франція працювала над цим питанням протягом кількох місяців, починаючи з "минулої осені", коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа "включив питання сировини до свого плану перемоги".

Український президент зробив "низку пропозицій не лише Сполученим Штатам, але й Франції", сказав французький міністр оборони.

"Володимир Зеленський і його команда бачили, що це питання сировини може бути одним з елементів угоди з нами, щоб створити стійкість. Тож президент Трамп не зовсім вигадав це, бо це зробили самі українці", – сказав міністр.

"Ми потребуватимемо низки ключових сировинних матеріалів для наших власних систем озброєнь не наступного року, а протягом наступних 30-40 років", – додав Лекорню.

Він зазначив, що президент Макрон попросив його "вступити в дискусію з українцями".

"Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики", – сказав міністр.

Кабінет міністрів України в середу, 26 лютого, схвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про використання корисних копалин.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

