Глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Франция с октября 2024-го обсуждает с Украиной использование украинских полезных ископаемых для французской оборонной промышленности.

Об этом он сказал France Info, пишет "Европейская правда".

Лекорню отметил, что Франция работала над этим вопросом в течение нескольких месяцев, начиная с "прошлой осени", когда Владимир Зеленский во время визита в Париж "включил вопрос сырья в свой план победы".

Украинский президент сделал "ряд предложений не только Соединенным Штатам, но и Франции", сказал французский министр обороны.

"Владимир Зеленский и его команда видели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов соглашения с нами, чтобы создать устойчивость. Поэтому президент Трамп не совсем придумал это, потому что это сделали сами украинцы", – сказал министр.

"Мы будем нуждаться в ряде ключевых сырьевых материалов для наших собственных систем вооружений не в следующем году, а в течение следующих 30-40 лет", – добавил Лекорню.

Он отметил, что президент Макрон попросил его "вступить в дискуссию с украинцами".

"Хотим мы этого или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с вопросами военно-стратегическими или вопросами безопасности. В любом случае, это особенно касается энергетики", – сказал министр.

Кабинет министров Украины в среду, 26 февраля, одобрил решение для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

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