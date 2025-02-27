Кількість заявок на притулок у Британії досягла 20-річного рекорду
Минулого року понад 108 тисяч людей звернулися з проханням про отримання притулку у Великій Британії – це найвищий показник від початку ведення поточних записів у 2001 році.
Про це повідомило агентство PA Media, пише "Європейська правда".
У 2024 році загальна кількість заяв на притулок за рік склала 108 138. У 2023 році вона складала 91 811.
Попередній рекорд становив 103 081 заявку за 12 місяців до грудня 2002 року.
Заявки від мігрантів, які переправилися до Великої Британії через Ла-Манш на невеликих човнах, склали 32% від загальної кількості торік.
Дані показують, що 38 079 шукачів притулку були тимчасово розміщені в готелях станом на кінець грудня.
Шукачі притулку та їхні сім'ї розміщуються в пунктах тимчасового розміщення, якщо вони очікують на результати розгляду заяви або апеляції і, за оцінкою, не в змозі утримувати себе самостійно.
Їх розміщують у готелях, якщо не вистачає місць у приміщеннях, наданих місцевою владою або іншими організаціями.
Зростання кількості шукачів притулку відбувається на тлі планів уряду закрити до кінця березня ще дев'ять готелів, які приймають таких осіб.
Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротись із незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.
Британський мовник BBC у жовтні показав результати великого розслідування про те, як працюють схеми сприяння мігрантам, які прибувають до берегів Великої Британії через Ла-Манш.