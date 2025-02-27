Количество заявок на убежище в Британии достигло 20-летнего рекорда

В прошлом году более 108 тысяч человек обратились с просьбой о получении убежища в Великобритании – это самый высокий показатель с начала ведения текущих записей в 2001 году.

Об этом сообщило агентство PA Media, пишет "Европейская правда".

В 2024 году общее количество заявлений на убежище за год составило 108 138. В 2023 году оно составляло 91 811.

Предыдущий рекорд составлял 103 081 заявку за 12 месяцев до декабря 2002 года.

Заявки от мигрантов, которые переправились в Великобританию через Ла-Манш на небольших лодках, составили 32% от общего количества в прошлом году.

Данные показывают, что 38 079 искателей убежища были временно размещены в отелях по состоянию на конец декабря.

Соискатели убежища и их семьи размещаются в пунктах временного размещения, если они ожидают результатов рассмотрения заявления или апелляции и, по оценке, не в состоянии содержать себя самостоятельно.

Их размещают в гостиницах, если не хватает мест в помещениях, предоставленных местными властями или другими организациями.

Рост количества искателей убежища происходит на фоне планов правительства закрыть до конца марта еще девять отелей, которые принимают таких лиц.

Как сообщалось, в правительстве Британии предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.

Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, которые прибывают к берегам Великобритании через Ла-Манш.