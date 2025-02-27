В МЗС відреагували на пропозицію радника Трампа повернутись до "Стамбульських угод"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий стверджує, що США офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для "мирного врегулювання".

Про це він сказав на брифінгу в четвер, 27 лютого, передає "Європейська правда".

Тихого попросили прокоментувати заяви спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який нещодавно припустив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

"Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод або якогось процесу як основи для мирного врегулювання", – наголосив речник МЗС.

Навесні 2022 року, як відомо, українська та російська делегації провели кілька раундів переговорів у Туреччині, які не завершились підписанням жодної конкретної угоди чи домовленості.

Тим не менш, російська пропаганда неодноразово посилалась на міфічні "Стамбульські угоди", які насправді є набором кремлівських вимог – від скорочення армії України до заборони її членства в НАТО.

Серед іншого, росіяни звинувачували Захід у нібито "зриві" підписання цієї "мирної угоди".