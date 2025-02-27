В МИД отреагировали на предложение советника Трампа вернуться к "Стамбульским соглашениям"

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий утверждает, что США официально не предлагали Украине вернуться к так называемым "Стамбульским договоренностям" для "мирного урегулирования".

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 27 февраля, передает "Европейская правда".

Тихого попросили прокомментировать заявления спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который недавно предположил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений или какого-то процесса как основы для мирного урегулирования", – подчеркнул представитель МИД.

Весной 2022 года, как известно, украинская и российская делегации провели несколько раундов переговоров в Турции, которые не завершились подписанием ни одного конкретного соглашения или договоренности.

Тем не менее, российская пропаганда неоднократно ссылалась на мифические "Стамбульские соглашения", которые на самом деле являются набором кремлевских требований – от сокращения армии Украины до запрета ее членства в НАТО.

Среди прочего, россияне обвиняли Запад в якобы "срыве" подписания этого "мирного соглашения".