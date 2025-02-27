МЗС "не бачить загроз" від резолюції Радбезу ООН, де не згадано про агресію Росії

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що рішення Ради безпеки ООН стосовно війни проти України, де не згадано про російську агресію, не несе прямих ризиків для Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу в четвер, 27 лютого.

Тихий вказав, що Радбез – на відміну від Генеральної асамблеї ООН – ухвалив американський проєкт резолюції про війну в Україні, де не згадується про російську агресію.

"Рішення Радбезу, на відміну від рішень Генасамблеї, є обовʼязковими для виконання. Але якщо ви подивитесь безпосередньо на текст рішення, яке було ухвалене, він "закликає" – але сам текст не зобовʼязує ні до чого", – констатував речник.

За його словами, для України рішення Радбезу не має "прямих наслідків або вимог щось виконати".

"Рішення Радбезу не містить ніяких зобовʼязуючих елементів, тому не бачимо від нього ніяких додаткових загроз", – підсумував він.

Нагадаємо, 24 лютого Радбез ООН схвалив резолюцію щодо України без поправки Росії про "першопричини української кризи", але і без згадки про агресію РФ.

А Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, і Сполучені Штати проголосували проти неї – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що резолюція була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.