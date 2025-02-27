Bloomberg: ЕС обсудит назначение представителя на "мирных переговорах" по Украине

Лидеры Европейского Союза на встрече 6 марта обсудят назначение специального посланника, который будет представлять ЕС на возможных переговорах по "прекращению войны" России против Украины.

Об этом агентство Bloomberg узнало от информированных источников, пишет "Европейская правда".

Специальный саммит ЕС, о созыве которого ранее объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, будет посвящен вопросам европейской обороны.

На встречу, как известно, приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

По информации Bloomberg, дискуссии на саммите будут направлены на выработку единой позиции по обороне – как для перевооружения Европейского континента, так и в отношении Украины.

Обсуждение коснется и назначения спецпредставителя для участия в будущих "мирных переговорах" по Украине, пишет агентство.

В Киеве ранее сказали, что европейским странам следует быстро определить лицо "уровня лидера", которое бы представляло Европу в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны.

Эту идею также поддержали несколько европейских лидеров, в частности президент Финляндии Александер Стубб, отметив, что Европе нужно назначить "специального посланника" для участия в переговорах о "мире" в Украине.