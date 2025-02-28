Орбан: вступление Украины в ЕС "здесь и сейчас" немыслимо, это нас уничтожит

Глава венгерского правительства Виктор Орбан продолжает выступать против вступления Украины в ЕС, заявляя, что это "уничтожит" Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан сказал в эфире государственного радио в пятницу, его цитируют издания Hirado и Telex.

Говоря о вступлении Украины в ЕС, Орбан заявил, что он против этого и может перечислить множество аргументов.

"Здесь и сейчас это немыслимо. Это уничтожит нас. Прежде всего это уничтожит венгерских фермеров и венгерское сельское хозяйство, во вторую очередь это уничтожит всю венгерскую национальную экономику, и я даже не представляю, как мы будем контролировать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим", – сказал глава венгерского правительства.

В то же время он отметил, что такая оценка ситуации касается текущего момента.

"Кто знает, что принесет история. Никто, кроме Бога, не знает, но одно я могу сказать точно: здесь и сейчас это немыслимо, это погубит нас", – убежден Орбан.

Недавно венгерский премьер заявил, что судьбу членства Украины в ЕС будут решать венгры – и Украина никогда не присоединится к союзу вопреки их воле.

В середине февраля медиа со ссылкой на источники сообщали, что венгры заблокировали открытие первого кластера с Украиной в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС. Венгрия требовала расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины.