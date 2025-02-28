Німецькі ХДС і соціал-демократи провели першу зустріч щодо формування уряду

Партія-переможиця виборів у Німеччині Християнсько-демократичний союз та Соціально-демократична партія Німеччини у п’ятницю провели першу зустріч стосовно можливого формування коаліції.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Через п’ять днів після того, як стали відомі результати виборів, ХДС-ХСС і СДПН вперше зустрілися неподалік Бундестагу для обговорення перспектив формування "чорно-червоної" коаліції.

На зустрічі були присутні ключові представники обох політсил – лідер ХДС і кандидат у канцлери Фрідріх Мерц, лідер ХСС і прем’єр Баварії Маркус Зьодер та лідер фракції СДПН Ларс Клінгбайль.

За даними ЗМІ, на переговорах прагнули з’ясувати "точки дотику" та владнати розбіжності, що проявилися під час передвиборчої боротьби і у перші дні після виборів.

Мерц, нагадаємо, заявив, що хоче "не гаяти часу" і сподівається завершити формування уряду до Великодня. Водночас в СДПН неодноразово наголошували, що їхня участь в уряді ще не гарантована.

У політсил розходяться погляди щодо низки питань, як міграційна політика, протидія змінам клімату, реформа політики щодо держборгу та щодо виборчих прав.

Чимало представників СДПН заявили, що хочуть вибачення від Мерца за внесення у Бундестаг ініціативи щодо посилення міграційної політики, яка пройшла завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Також в СДПН розкритикували Мерца за запрошення відвідати країну прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, на якого Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт.

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